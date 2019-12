Novas regras: reforma da Previdência estadual é aprovada pelos deputados

A Assembleia Legislativa do Ceará aprovou, por 34 votos a favor e 8 contra, o projeto de lei complementar da reforma da Previdência dos servidores públicos estaduais. Os deputados ainda vão votar a Proposta de Emenda à Constituição (PEC) que aumenta a idade mínima para mulheres de 55 para 62 anos; e para o homens, de 60 para 65.

A proposta foi enviada na semana passada e desde então tem sido alvo de críticas pela falta de debate com os servidores. Entre as mudanças, categorias como professor, policial e agente penitenciário terão a idade mínima de aposentadoria reduzidas, a pensão por óbito deixa de ser integral e passa a pagar 60% da média salarial e as aposentadorias serão taxadas em 14% no valor que exceder dois salários mínimos. Além disso, a média salarial para definir valor da aposentadoria desconsidera 10% dos salários mais baixos.