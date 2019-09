Reforma da Previdência garantirá recursos para futuras gerações, diz Marcos Rogério

O senador Marcos Rogério (DEM-RO) defendeu, nesta segunda-feira (9), em Plenário, que a reforma da Previdência (PEC 6/2019) visa a corrigir um deficit financeiro que vem aumentando significativamente ano após ano. Dentre os fatores, enumerou: envelhecimento populacional, baixa taxa de natalidade e aumento da expectativa de vida dos brasileiros.

Na opinião do senador, são esses os principais motivos que impactam o caixa da Previdência, que há anos vem gastando mais do que arrecada. Portanto, em sua avaliação, a reforma é estruturante no plano econômico e social, razão por que se faz necessária e urgente. Defendeu que a função dos legisladores é pensar nas gerações futuras, pois, “reformar hoje é se preparar para o amanhã”, disse.

Atualmente, o nosso sistema previdenciário faz com que os 15% mais ricos acumulem 47% da renda previdenciária do Brasil. Precisamos reverter esse quadro; garantir liquidez para as contas da Previdência, assegurar que o sistema atenda às futuras gerações, além de dar ao Estado condições de investir em áreas prioritárias, tão demandadas pela população brasileira — afirmou.

Fonte: Agência Senado