Reforma da Previdência: Maia abre sessão da Câmara para discutir texto em primeiro turno

O presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), abriu na tarde desta terça-feira (9), a sessão extraordinária que vai discutir o parecer do deputado Samuel Moreira (PSDB-SP) sobre a proposta de reforma da Previdência. Os deputados devem debater a proposta no plenário da Casa, em primeiro turno.

Antes do início da sessão, líderes partidários se reuniram na residência oficial da Presidência da Câmara, para negociar com Maia uma solução diante do anúncio da oposição de que usará todos os instrumentos possíveis para obstruir a votação.