Reforma da Previdência: Maia marca início das sessões para próxima semana

As atividades das sessões deliberativas da Casa marcam o retorno do chamado “recesso branco” , um intervalo informal na segunda quinzena de julho que paralisa as sessões de debates e de votações.

Depois de tramitar na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara e na comissão especial, a proposta foi aprovada em primeiro turno no Plenário pelos deputados no dia 10 de julho, por 379 votos a favor e 131 contra. A votação foi concluída no dia 12 de julho e com as mudanças, a economia prevista com a reforma deve recuar para R$ 933,5 bilhões em dez anos.