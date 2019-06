Reforma da Previdência: relator adia apresentação do texto para próxima quinta-feira

O relator da reforma da Previdência na Câmara, deputado Samuel Moreira (PSDB-SP) confirmou que vai apresentar na próxima quinta-feira (13) o relatório na comissão especial que analisa a proposta na Casa. O adiamento foi necessário para que Moreira tenha tempo de acertar os termos da proposta com líderes partidários nesta quarta-feira (12) e com governadores que estarão em Brasília amanhã (11).

Durante o final de semana, o deputado se reuniu com líderes de nove partidos, o presidente da Casa, Rodrigo Maia (DEM-RJ), e o secretário especial de Previdência e Trabalho, Rogério Marinho. No encontro, as atenções foram concentradas em pontos que ainda não são consenso. Devido o impacto da economia esperado pelo governo, a definição de uma regra de transição para servidores públicos e trabalhadores da iniciativa privada, vinculados ao INSS, e o regime de capitalização, ainda preocupam.

Segundo o relator, a proposta do governo será alterada. Moreira adiantou que está em discussão a inclusão de uma quarta alternativa para regra de transição para trabalhadores tanto do regime geral quanto servidores públicos.

Se governadores e deputados quiserem contribuir com uma unidade e acharem que esse ponto trava o apoio de outros deputados para a construção dessa grande maioria, não vejo problema, até porque eu particularmente defendo a capitalização, mas acho que nesse momento não é o mais importante. Nesse momento, o mais importante é equilibrar as contas da Previdência e inverter essa curva de déficit.

O relator disse que neste ponto, ele deverá exigir a contribuição dos empregadores para a capitalização.