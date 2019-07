Reforma da Previdência: relator faz novas mudanças e apresenta terceira versão de parecer

Uma terceira versão do parecer da Reforma da Previdência foi entregue na noite desta quarta-feira (3), pelo relator deputado Samuel Moreira (PSDB-SP), com alguns ajustes em certos pontos do texto visando atender demandas de partidos e, consequentemente, fazer um acordo para a esperada votação da matéria.

As alterações não mudam de forma significativa o conteúdo, e foram negociadas, também nesta quarta, entre o presidente da Câmara, o deputado Rodrigo Maia (DEM-RJ), o ministro da Casa Civil, Onyx Lorenzoni e líderes partidários. O principal ponto negociado foi a regra de transição mais branda para agentes de segurança pública, mas não foi aceito pelas categorias e acabou ficando de fora do novo parecer.

Antes da votação, no entanto, os parlamentares terão que votar requerimentos que pedem o adiamento da análise. Parlamentares da oposição decidiram recorrer a manobras prevista no regimento para obstruir a votação. Eles alegam que não houve um “tempo mínimo” para a leitura da nova versão do texto e, portanto, pedem mais tempo para analisar o parecer antes de votarem o texto.

A expectativa do presidente da Câmara é votar o parecer na comissão especial até esta quinta-feira (4).

Alterações