Reforma da Previdência: Maia pede a relator que apresente texto da reforma antes do dia 15

O presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), disse nesta terça-feira (28), que vai pedir ao relator da reforma da Previdência, deputado Samuel Moreira (PSDB-SP), que apresente seu texto na Comissão Especial antes do dia 15 de junho, para que haja tempo de ele ser votado também no plenário da Casa ainda no primeiro semestre. A afirmação foi feita durante reunião entre o presidente da Câmara, o ministro Paulo Guedes e outros 13 parlamentares, na sede do Ministério da Economia.

O tempo está ficando apertado e pedi ao relator que antecipe em uma semana ou cinco dias a leitura do texto. Esperamos chegar na economia que o ministro Paulo Guedes deseja para a Previdência.

Segundo Maia, o encontro serviu para tratar também de projetos urgentes para o País, além da Previdência. O principal deles, disse o presidente da Câmara, é a reforma do Estado. “Trouxe comigo um grupo de deputados de vários partidos para podermos organizar a votação de temas importantes para modernizar e melhorar a eficiência do Estado”, acrescentou Maia.

O presidente da Câmara disse ainda que a reorganização da regra de ouro é prioridade devido ao grande engessamento do Orçamento federal. Maia adiantou que o governo e os parlamentares negociam emendas para tratar da cessão onerosa na tramitação da Proposta de Emenda à Constituição (PEC) do Orçamento impositivo.