Região da Ibiapaba vai ganhar novo Campus da Universidade do Vale do Acaraú

A população da Serra da Ibiapaba terá um novo campus universitário na cidade de São Benedito. A Universidade do Vale do Acaraú (UVA) ofertará duas novas turmas dos cursos de Pedagogia e Administração. Para implantar o novo centro educacional, o primeiro semestre de 2020 será dedicado às reformas da estrutura, e a aprovação do conselho universitário.

De acordo com Camilo Santana, será aproveitado um edifício já existente, que será reformado em parceria com a prefeitura de São Benedito para receber uma unidade avançada da universidade, que já terá um vestibular programado para que os alunos iniciem as aulas no segundo semestre de 2020.

O objetivo é evitar o deslocamento dos estudantes da região da Ibiapaba para Sobral para ter acesso ao ensino superior.

A Universidade Estadual Vale do Acaraú (UVA) é uma instituição pública estadual com sede na cidade de Sobral que busca promover o desenvolvimento do ensino superior na região norte do estado. A universidade é a segunda maior do Ceará e atende alunos de todo o norte cearense, além de outros 40 municípios.