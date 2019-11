Região do Cariri: 17 municípios registraram chuvas nesta semana

A macrorregião do Cariri voltou a concentrar chuvas em áreas do Ceará. De acordo com a Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme), no sul do Estado, pelo menos 17 municípios tiveram precipitações durante esta semana. Já em todo o Estado, foram 22 registros.

Os maiores acumulados foram em Missão Velha (54 mm), Mauriti (41,5 mm) e Penaforte (36 mm). As precipitações no sul do Estado já haviam sido indicadas na previsão do tempo.

Entre o segunda e terça, o Cariri já tinha registrado chuvas em 12 municípios. Para esta sexta-feira, a previsão da Funceme é de predomínio de céu variando entre parcialmente nublado e claro ao longo do dia, mas com possibilidade de chuva nos litorais de Fortaleza e do Pecém, no Maciço de Baturité e no Cariri.