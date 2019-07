Região Nordeste perde mais de cinco mil leitos de internação pediátrica nos últimos 10 anos

A Região Nordeste foi a que mais sofreu com a redução de leitos de internação no Sistema Único de Saúde (SUS) desde 2010, foram cerca de 5.314 leitos a menos. Em seguida, aparecem as regiões Sudeste, Sul e Centro-Oeste. Já em todo Brasil, foram 15,9 mil leitos de internação pediátrica desativados. Os dados são do levantamento feito pela Sociedade Brasileira de Pediatria (SBP).

Entre as capitais, Fortaleza é a segunda cidade que mais perdeu leitos na rede pública, foram 401 a menos. A capital cearense só perde para São Paulo, que registra uma queda de 422 leitos desde 2010.

No sentido contrário, apenas dois estados tiveram aumento no número de leitos do SUS: Amapá e Rondônia.

Os leitos são destinados as crianças que precisam permanecer no hospital por mais de 24 horas após o nascimento. Em 2010, o país contava com 48,8 mil leitos no Sistema Único de Saúde (SUS). Já em 2019, segundo dados do mês de maio, o número baixou para cerca de 35 mil.