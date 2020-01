Região Nordeste vai receber quase R$ 39 bi em recursos dos Fundos Constitucionais

Milhares de empreendedores e produtores rurais da região Nordeste terão acesso a R$ 29,3 bilhões dos Fundos Constitucionais no ano de 2020. Os recursos, administrados pelo Ministério do Desenvolvimento Regional (MDR) e concedidos por meio de bancos públicos, aquecem a economia, geram emprego e renda nas áreas atendidas.

Os recursos são voltados para investimentos em setores como agricultura, pecuária, indústria, agroindústria, turismo, comércio, serviços e infraestrutura. Centenas de cearenses que desenvolvem atividades produtivas de mini, micro, pequenos e pequenos-médios produtores, sejam rurais ou urbanos, devem ser beneficiados com os recursos financeiros. Ao todo, as regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste terão acesso a R$ 46,3 bilhões.

Do total, R$ 19 bilhões do Fundo Constitucional de Financiamento do Nordeste (FNE) serão diretamente destinados a investimentos nas unidades federativas. O Ceará vai receber 14% dos investimentos, cerca de R$ 2,6 bilhões.

O setor de infraestrutura nordestino terá acesso a R$ 10,23 bilhões. Os valores poderão ser utilizados, por exemplo, em plantas de geração de energia elétrica renovável e construção de estradas e ferrovias.

Para ter acesso ao financiamento, interessados devem procurar os bancos públicos operadores do crédito.