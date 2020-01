Região oeste do Ceará tem cenário favorável para precipitações durante a semana

A previsão do tempo para este início de semana no Ceará indica predomínio de céu variando entre parcialmente nublado ao longo dos próximos dias, mas determinadas áreas do Estado têm mais chances de chuva. A informação é da Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme).

De acordo com a análise, há uma alta umidade relativa do ar que deve favorecer a formação de áreas de instabilidades no oeste do Ceará. A Funceme prevê possibilidade de precipitações para o Litoral Norte, a Ibiapaba, o oeste do Sertão Central e Inhamuns e também para o no Cariri.

Para esta terça (7), a previsão é de mais nebulosidade variável em todas as regiões, com possibilidade de chuva na faixa litorânea, no Maciço de Baturité e no Cariri. Já para quarta-feira (9), a Funceme indica chance de precipitações no centro sul do Estado, Maciço e nos litorais de Fortaleza e do Pecém.