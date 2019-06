Regiões do Cariri e Centro-Sul recebem programação da Mostra Itinerante de Cinema do Ceará

A V Mostra Itinerante de Cinema do Ceará exibe produções cearenses e oferece oficina de animação e cineclubismo para alunos das escolas municipais. Com realização da Secretaria da Cultura do Estado do Ceará, o objetivo é democratizar o acesso à cultura por meio de produções audiovisuais. Dessa vez as cidades das regiões do Cariri e Centro-Sul recebem o caminhão transformado em sala de cinema, que leva sessões gratuitas de filmes ao ar livre.

A programação pode ser vista na página oficial da V Mostra Itinerante de Cinema do Ceará no Facebook e no site da Secretaria da Cultura do Estado, a Secult. Durante a programação, serão exibidos filmes de curta e longa-metragem, produzidos por diretores cearenses, com classificação indicativa livre.

A curadoria do evento é de Duarte Dias, coordenador de audiovisual da Secult e curador de cinema do Cineteatro São Luiz. Além das exibições, também faz parte da programação oficinas que propõem a prática de fazer cinema para crianças e adolescentes da rede pública de ensino.

A Mostra segue até o mês de julho, já tendo passado por cidades como Pindoretama, Barreira e Redenção. Em junho e julho os municípios que recebem a mostra são: Tarrafas, Potengi, Altaneira, Caririaçu, Crato, Jati, Jardim, Abaiara e Barbalha.