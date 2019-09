Regras para tirar CNH mudam em setembro

Atenção: a partir do dia 17 de setembro, as regras para tirar CNH mudam em todo o Brasil. É a data que entram em vigor as mudanças que foram divulgadas em junho pelo Ministério da Infraestrutura, responsável pelo Departamento Nacional de Trânsito (Denatran).

Agora, o uso do simulador de direção é facultativo e não mais obrigatório como era desde 2014. As horas obrigatórias de aulas práticas passam de 25 horas para 20 horas e as aulas noturnas caíram de 5 horas para 1 hora. Publicadas no Diário Oficial da União em 17 de junho, as novas regras passariam a valer após 90 dias.

Para a permissão de conduzir ciclomotores, que são veículos de duas rodas de 50 cm³, a carga horária de aulas caiu de 20 horas para 10h. Além disso, quem desejar a autorização poderá, dentro de um ano, realizar apenas as provas, sem realizar as aulas teóricas e práticas. Caso seja reprovado, deverá frequentar as aulas práticas.