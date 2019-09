Arrastão de Domingos chega ao PL e atrai, para o PSD, grupo do prefeito de Araripe

De Norte a Sul, de Leste a Oeste do Estado, passando por diferentes partidos, o ex-vice-governador Domingos Filho mostra a aliados e desafetos como se faz política no estilo arrastão para fortalecer o PSD a caminho das eleições de 2020.

Filiados ao MDB, PSDB, PL (antigo PR), ao PDT e a outras siglas, estão encantados com as ações de Domingos e decidiram acompanhá-los no PSD.

Domingos marcou a semana atropelando o ex-senador Eunício Oliveira que tenta preservar a base política, mas foi surpreendido com o anúncio da entrada no PSD do prefeito de Pacatuba, Carlomano Marques. Carlomano, com apoio de Eunício, foi eleito, em 2016, pelo MDB, mas, no próximo ano, disputará a reeleição por um novo endereço partidário.

Dentro dessas articulações, Domingos Filho anunciou, nesta sexta-feira (13), a adesão ao PSD do prefeito Giovane Guedes, que foi eleito pelo PR, hoje PL, comandado pelo prefeito do Eusébio, Acilon Gonçalves.

O encontro entre Giovane e Domingos teve, também, a presença do presidente de Araripe, Francisco Luís, pré-candidato a prefeito. Segundo Domingos, o grupo político de Giovane oficializa, no próximo dia 20, com a presença do presidente nacional Gilberto Kassab, em Fortaleza, filiação ao PSD.

(*) Com informações da assessoria de imprensa do PSD