Reitores de universidades federais debaterão programa Future-se no Ceará nesta terça-feira

A Comissão de Educação, Cultura e Esporte do Ceará realiza nesta terça-feira (17), às 14h, audiência pública para debater o programa Future-se, nova proposta do governo para o ensino superior. A audiência foi solicitada pelos senadores Veneziano Vital do Rêgo (PSB-PB), Chico Rodrigues (DEM-RR) e Flávio Arns (Rede-PR).

O debate será sobre a modificação da estrutura de financiamento das universidades federais. O Future-se amplia a participação de recursos privados como parte das receitas disponíveis as instituições. O contingenciamento de recursos que atinge o setor será outro tema em discussão.

O programa foi lançado pelo Ministério da Educação para promover maior autonomia financeira nas universidades e institutos federais, por meio de incentivo a captação de recursos próprios e ao empreendedorismo.

(*)com informação do Agência Senado