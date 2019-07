Relator afirma que ainda não há acordo para incluir estados e municípios no parecer

O relator da proposta de reforma da Previdência na comissão especial que analisa o tema, deputado Samuel Moreira (PSDB-SP), afirmou que não foi fechado ainda o acordo para incluir estados e municípios em seu parecer. Segundo ele, a solução talvez seja manter o diálogo para incluí-los por meio de uma emenda durante a votação no Plenário da Câmara.

Moreira participou de reunião na residência oficial do presidente da Câmara, Rodrigo Maia, com líderes partidários e governadores do Ceará, Paraíba, Alagoas, Espírito Santo e Piauí.

Ainda tem mais umas horas, está tudo em ordem, os governadores ainda têm uma expectativa, mas o melhor procedimento é no Plenário, o que não é ruim, é bem possível e mais fácil. O Rodrigo Maia vai conversar com alguns líderes, informou Moreira.

O relator disse que vai apresentar a complementação de voto ainda nesta terça-feira (2) a partir das 16 horas. O texto ainda não foi divulgado, mas Moreira já havia antecipado que não faria mudanças significativas em seu parecer.