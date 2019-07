Relator apresenta nesta quarta parecer sobre pacote anticrime

O relator do grupo de trabalho sobre o pacote anticrime (PLs 10372/18, 10373/18 e 882/19), deputado Capitão Augusto (PL-SP), deve apresentar nesta quarta-feira (3) seu parecer. A apresentação do texto estava prevista para ontem, mas foi adiada.

O grupo de deputados trabalhou com sugestões feitas por outro grupo liderado pelo ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes; e com o texto enviado pelo ministro da Justiça, Sérgio Moro. O pacote trata de organizações criminosas, crimes hediondos e corrupção.

Segundo Capitão Augusto, o pacote elimina recursos desnecessários na Justiça e melhora as ferramentas de investigação com a criação do banco balístico, por exemplo.

Se for aprovado pelo grupo, o texto será analisado em seguida por uma comissão especial, antes de seguir para o Plenário da Câmara.

(*)com informação da Agência Câmara Notícias