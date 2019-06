Relator apresenta parecer sobre a reforma da previdência nesta manhã

É chegada a hora! O relator da reforma da previdência, Samuel Moreira (PSDB-SP), apresentará nesta quinta-feira (13) perante a comissão especial da Câmara dos Deputados, o parecer sobre a reforma proposta pelo governo federal. Ao que tudo indica, o texto enviado por Bolsonaro à Câmara terá mudanças.

De acordo o relator, alguns pontos serão modificados entre os quais estão: mudanças na aposentadoria rural, no Benefício de Prestação Continuada (BPC), fim da chamada “Desconstitucionalização da Previdência” e também a exclusão do regime de capitalização. Além disso, o deputado sinalizou que a idade mínima das professoras será de 57 anos, menor que a prevista na proposta do governo que é de 60 anos.