Relatório sobre a Previdência deve ser entregue dia 28 deste mês

O senador Tasso Jereissati (PSDB-CE) deverá apresentar o relatório da reforma da Previdência no dia 28 de agosto na Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania do Senado (CCJ). Tasso não deverá mudar a proposta para garantir a promulgação em outubro. As alterações, a exemplo da inclusão de estados e municípios, serão transformadas numa PEC paralela.

A proposta da reforma da Previdência foi entregue pelo presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo

Maia, ao Senado nessa quinta-feira (08). A expectativa, de acordo com o presidente do Senado, Davi

Alcolumbre, é a tramitação da proposta siga o prazo mínimo de 45 dias.

No Senado, a proposta de reforma da Previdência também precisa ser aprovada em dois turnos no

Plenário, por no mínimo 54 votos, depois de passar pela Comissão de Constituição e Justiça.

De acordo com o tucano, as mudanças no texto devem ser as menores possíveis e a inclusão dos

Estados e municípios deve ocorrer por meio de uma PEC paralela.