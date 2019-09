Renegociação de dívidas: Caixa realiza mutirão com descontos de até 90%

Na próxima semana, de 23 a 27 de setembro, a Caixa realiza um mutirão de renegociação de dívidas para pessoas físicas e jurídicas em Fortaleza. Os descontos variam entre 40% e 90% para pagamento à vista, conforme a situação dos contratos e o tipo de operação de crédito. O atendimento aos clientes será feito das 10 às 16h, na sede da Superintendência da Caixa em Fortaleza.

A ação faz parte da campanha Você no Azul, que renegocia créditos comerciais em atraso como empréstimos, cartões de crédito e cheque especial, além de capital de giro, para pessoas jurídicas. Um dos principais objetivos da campanha é resgatar o poder de compra e parcelamento dos clientes no mercado, adequar seus compromissos à sua realidade financeira, bem como possibilitar que eles possam tomar novo crédito no mercado mediante a exclusão da restrição em seu cadastro.

Os interessados na campanha de renegociação de dívidas podem aproveitar até o dia 31 de dezembro, e os clientes poderão receber atendimento por meio do site, pelo telefone 0800 726 8068 opção 8, nas redes sociais da CAIXA no Facebook, Twitter e agências.

Serviço:

Mutirão de renegociação de dívidas da campanha Você no Azul

Período: De 23 a 27 de setembro de 2019

Local: Sede da Superintendência Regional da Caixa

Endereço: Av. Santos Dumont, 2772, 2º andar – Fortaleza (CE)

Horário de atendimento: 10h às 16 h.