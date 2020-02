Requalificação da área verde: Roberto Cláudio se reúne com Banco Mundial para garantir empréstimo de R$ 320 milhões

O prefeito Roberto Cláudio participou, nesta terça-feira (18), em Brasília, de uma reunião com a diretoria do Banco Mundial para tratar do Programa Fortaleza Cidade Sustentável. No encontro foram definidas as ações e metas que dizem respeito à requalificação do Parque Rachel de Queiroz, a segunda maior área verde de Fortaleza que será beneficiada com as obras financiadas por empréstimo efetivado junto instituição.

O Parque Rachel de Queiroz tem 200 hectares de área e as intervenções vão contemplar limpeza, dragagem, recuperação de mata ciliar e do rio, assim como a construção do parque urbano com calçadão, ciclovia, área de lazer e pontes para travessia.

A requalificação do segundo maior parque verde de Fortaleza, assim como os demais projetos do Fortaleza Cidade Sustentável, está sendo financiada por meio da contratação de operação de crédito externo que a Prefeitura de Fortaleza fez junto ao Banco Banco Mundial, no valor de US$ 73,3 milhões, cerca de R$ 320 milhões.

A reunião de hoje, aqui no Banco Mundial, envolveu toda a equipe técnica do Programa Fortaleza Cidade Sustentável e tratamos do projeto que já está em execução. Nós combinamos para o mês de março a assinatura da Ordem de Serviço para as obras da 1ª etapa do Parque Raquel de Queiroz e, até o final do primeiro semestre, estaremos assinando a Ordem de Serviço da segunda etapa. Então, teremos em março a primeira etapa em obras e no mês de junho, possivelmente, já teremos a segunda etapa também em obras, declarou o Prefeito.

Drenagem Riacho Pajeú

Durante a reunião, o prefeito Roberto Cláudio também discutiu o projeto do novo sistema de drenagem do Riacho Pajeú, que prevê a construção de uma galeria que fará a transposição da bacia hidrográfica do Riacho Pajeú. Orçado em R$ 50 milhões, o novo sistema terá cerca de 3,5 quilômetros de extensão, auxiliando na captação da água da chuva do Centro até a Praia de Iracema, na região do Poço da