Reservatórios de Canindé deverão abastecer de água o município por pelo menos mais seis meses

Os reservatórios do município de Canindé poderão abastecer de água a sede do município por pelo menos mais seis meses. A afirmativa é do presidente do Sistema de Abastecimento de Água e Esgoto (SAAE), Francisco de Sousa Rocha.

Hoje, a cidade é abastecida apenas com água do açude São Mateus, mas segundo o presidente do sistema, nos próximos dias também haverá bombeamento do açude Sousa.

O Governo do estado do Ceará iniciou a construção de um nova adutora de General Sampaio a Canindé, porém as obras estão paradas.