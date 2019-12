Restauração da CE-187 deve ser entregue no primeiro trimestre de 2020

A restauração da rodovia CE-187, ligando os municípios de Campos Sales e Salitre, na região do Cariri, está perto da conclusão. Executada por meio da Superintendência de Obras Públicas (SOP), é uma intervenção que vai beneficiar diretamente cerca de 44 mil moradores das duas cidades. Melhorando as estruturas de tráfego, a circulação produtiva é incentivada, como também o acesso a equipamentos de educação, saúde e lazer.

De acordo com o gerente de Obras Rodoviárias da SOP, Quirino Ponte, a restauração Campos Sales-Salitre, que tem 25 km de extensão, passa dos 90% de apronto e o cronograma indica entrega no primeiro trimestre de 2020.

Ele ressalta que a última etapa é a implantação da sinalização horizontal e vertical, com a conclusão dos serviços de pavimentação, revestimento com asfalto, drenagem, bueiros e proteção ambiental. A ação conta com recursos da ordem de R$ 10 milhões, oriundos do Tesouro do Estado e do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID).

As obras de restauração significam uma reforma completa da pista, o que inclui alargamento, recuperando as plenas condições para o deslocamento rodoviário. “É uma obra de fundamental importância para a região Sul do Cariri, face ao escoamento do grande produto da cidade de Salitre, a mandioca, bem como a interligação com o estado vizinho, Pernambuco. Essa obra facilita isso e dota a região de trafegabilidade e segurança viária”, destaca Quirino Ponte.

Obras no Cariri

O Governo do Ceará segue, ainda, com outras obras importantes na região do Cariri. Uma delas é a pavimentação de 21 km da CE-293, no trecho Missão Velha – Barbalha, atualmente na casa dos 80% de execução. Outra é a duplicação de 7 km, da CE-060, na implantação do Contorno de Juazeiro do Norte – ligando entroncamentos das CEs 292 e 060, do acesso a Crato ao acesso a Barbalha –, atualmente com 42% dos serviços executados. Outras duas obras foram iniciadas recentemente na região: a restauração de 33 km na CE-397, no trecho Mauriti – São Miguel – Divisa CE/PB, e a pavimentação de 7 km da CE-386, no Contorno de Farias Brito. Esses quatro trechos somam investimento de R$ 131,9 milhões.