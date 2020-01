Restauração da CE-265, em Quixadá, será entregue no segundo semestre

Os motoristas que trafegam pela CE-265 serão beneficiados com a rodovia restaurada no segundo semestre deste ano. As melhorias na estrada vai trazer mais segurança para quem se desloca entre a sede do município de Quixadá e o distrito de Dom Maurício, no Sertão Central. A obra, que tem a estimativa de beneficiar aproximadamente 87 mil pessoas, está com 49% de execução, de acordo com a Superintendência de Obras Públicas (SOP).

É uma obra de fundamental importância para a região, pois beneficiará em especial os produtores da Serra do Estevão e o turismo religioso lá existente. Atualmente, a empresa executando a pavimentação asfáltica na subida da serra, revela o gerente de obras rodoviárias da SOP, Quirino Ponte.

O trecho restaurado tem 19,18 quilômetros de extensão e recebe serviços de movimentação de terra, pavimentação, revestimento asfáltico, bueiros, drenagem, sinalização (horizontal e vertical) e proteção ambiental. O investimento é de R$ 14,5 milhões, com recursos do Tesouro do Estado e do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID).

Essa restauração da CE-265 faz parte do Ceará de Ponta a Ponta, o Programa de Logística e Estradas do Estado, que tem mantido, requalificado e ampliado a malha viária por meio de obras de pavimentação, restauração e duplicação em todo o território cearense.