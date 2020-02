Resultado da 2º chamada do Prouni será divulgado na próxima semana

O resultado da segunda chamada do Programa Universidade para Todos estará disponível na página do programa a partir da próxima terça-feira, dia 18 de fevereiro. Após a divulgação dos resultados, os estudantes terão até o dia 28 de fevereiro para apresentar a documentação solicitada.

Neste ano, o Prouni registrou mais de 1 milhão e meio de inscrições, feitas por 782.497 estudantes. Os cursos mais concorridos foram medicina. direito, administração e enfermagem.

O ProUni é um programa que oferece bolsas de estudos, integrais e parciais, em cursos de graduação e sequenciais de formação específica em instituições particulares de educação superior.

Podem participar estudantes que tenham cursado todo o ensino médio na rede pública, ou na rede particular na condição de bolsista integral; estudantes com deficiência; professores da rede pública de ensino, no efetivo exercício do magistério da educação básica, integrantes de quadro de pessoal permanente de instituição pública.