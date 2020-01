Resultado da seleção pública para VLT de Sobral será publicado no dia 6

A seleção pública para a contratação de 22 novos profissionais operacionais do VLT de Sobral entra em sua reta final, com a publicação do resultado preliminar nesta sexta-feira (31). Após este período, os candidatos terão prazo até dia 4 de fevereiro para entrar com recursos. Em seguida, vencido o período de recursos, o resultado final será publicado no dia 6 de fevereiro, com os nomes dos 22 aprovados.

Durante o mês de janeiro, os candidatos participaram de diversos treinamentos preparatórios para as atividades do VLT de Sobral. Esses treinamentos constituíram a quarta – e última – etapa da seleção, com caráter eliminatório. O treinamento foi composto pelos seguintes conteúdos, que somaram 120 horas/aula: segurança e medicina do trabalho; valores corporativos e princípios ; operacionais; objetivos estratégicos corporativos; treinamento básico operacional; chefia, liderança, coaching e mentoring; relações interpessoais e comunicação operacional; ética e atendimento ao público; qualidade e meio ambiente; legislação; segurança e circulação de trens; procedimentos de controle e ocorrências ferroviárias; teoria da condução (manobras, acoplamento, reboque, desativação de VLT e Centro de Manutenções); teoria de estações (bloqueios, bilhetagem, limpeza, pátios, manobras) e teoria e prática de sistemas operacionais e CCO.

A partir do dia 17 de fevereiro, os aprovados iniciam um novo período de treinamentos, com maior carga horária, somando 260 horas/aula, incluindo os seguintes conteúdos: treinamento operacional de trens, treinamento operacional de estações, treinamento operacional de pátios de manobras, sinais, manuais, segurança em manobras, além do treinamento no Centro de Controle Operacionais, sobre tráfego de trens, consoles, sistemas auxiliares, Telecom, bilhetagem, estudos de casos, simulações e sistema de monitoramento das passagens de nível.

(*)com informação do Governo do Estado do Ceará