Resultados do Enem 2019 serão divulgados nesta semana

Os estudantes que realizaram as provas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2019 já estão prestes a conheceram as notas oficiais. Na sexta-feira (17), toda a ansiedade termina com a divulgação dos resultados.

A nota individual poderá ser acessada pela Página do Participante, no portal ou no aplicativo do Enem. No entanto, é comum que o candidato não lembre mais a senha de acesso. Para isso, de acordo com o Ministério da Educação, o sistema do Enem permite a recuperação da senha cadastrada, que será usada para dar mais novos passos na vida educacional.

Após a divulgação das notas, os participantes vão poder buscar vagas nas instituições de educação superior. As principais formas de usar a nota do Enem são no Sistema de Seleção Unificada (Sisu), Programa Universidade Para Todos (ProUni), Fundo de Financiamento Estudantil (Fies), além de universidades portuguesas.