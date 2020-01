Resultados do Spaece serão divulgados nesta quarta-feira

Os estudantes cearenses podem conferir nesta quarta-feira (15), o resultado das provas do Sistema Permanente de Avaliação da Educação Básica, o Spaece, referentes ao Ensino Médio. A coletiva de imprensa onde serão apresentados os resultados acontecerá no Palácio da Abolição e contará com a presença do governador Camilo Santana, da vice-governadora Izolda Cela e da secretária da Educação, Eliana Estrela.

O Spaece avalia os conhecimentos e habilidades dos alunos do Ensino Fundamental e do Ensino Médio, em Língua Portuguesa e Matemática. As informações coletadas a cada avaliação identificam o nível de proficiência e a evolução do desempenho dos alunos.

A Avaliação do Ensino Médio, realizada anualmente, envolve todas as escolas da Rede Estadual de ensino localizadas nos 184 municípios cearenses. Em outubro do ano passado, o Governo do Estado premiou com um notebook cada um dos 12 mil alunos que se destacaram pelos bons resultados acadêmicos.