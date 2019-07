Gol vai operar voos entre Fortaleza e Juazeiro do Norte a partir de setembro

O trecho entre Fortaleza e Juazeiro do Norte, na Região do Cariri, terá voos regulares realizados pela Gol Linhas Aéreas a partir de setembro. A informação foi divulgada pelo Governador do Ceará, Camila Santana, em suas redes sociais.

A venda de passagens já começou e as operações da Gol chegam como um reforço nesse trecho, que chegou a ficar sem voo com a saída da Avianca, empresa em recuperação judicial. A companhia aérea Azul também iniciou operações de forma provisória nestas férias.

De acordo com o governador do estado, o trecho de Fortaleza para Juazeiro terá frequências diárias, com exceção dos sábados, às 23h55. Já o trecho de volta, saindo de Juazeiro com destino a Fortaleza, também terá voos diários, mas com exceção dos domingos, às 4h05 da manhã. Para Camilo Santana, o retorno das atividades movimenta o turismo e a economia de toda a região.