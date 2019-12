Reunião de Camilo com secretários tem comemoração na segurança e preocupação com saúde e recursos hídricos

O governador Camilo Santana abre, nesta sexta-feira (6), a partir das 9 horas, no Palácio da Abolição, em Fortaleza, a última reunião de 2019 com secretários e dirigentes de órgãos e empresas do estado. Camilo fará um balanço sobre as ações realizadas e definirá, com os assessores, as metas para 2020. O encontro mobiliza os principais assessores do governo nesta sexta e neste sábado.

Um dos destaques na reunião é sobre a área de segurança pública que está sendo marcada pela queda nos índices de crimes. O Governo do estado decidiu investir pesado e recebeu apoio do Ministério da Justiça para barrar o avanço do crime organizado.

O resultado dessas medidas é que, ao final deste ano, o número de homicídios é menor dos últimos quatro anos. Uma das preocupações, na agenda do governo, é com a redução no volume de recursos da União que atinge diretamente as áreas hídricas e de saúde. O ano de 2020 entra, também, na pauta da reunião com os secretários: uma das orientações será no sentido da agilização de convênios e os limites da legislação eleitoral para a liberação de recursos.