Réus da Chacina do Benfica poderão pegar quase 285 anos de prisão

Três suspeitos em participar da Chacina do Benfica ocorrida em 9 de março de 2018, estão pronunciados pela Justiça Estadual e irão ser julgados pelo Tribunal Popular do Júri por possível participação no crime. sete pessoas irão decidir sobre o futuro dos acusados.

De acordo com o processo, dois suspeitos podem ser condenados a 284 anos e 8 meses pelas mortes de sete pessoas em três locais diferentes (a Praça da Gentilândia, a Vila Demétrio – onde fica a sede da Torcida Uniformizada do Fortaleza – e o cruzamento das ruas Joaquim Magalhães e Major Facundo). Outro suspeito, por sua vez, pode ser condenado a 164 anos e 8 meses, caso o júri concorde com todas as acusações apresentadas pelo Ministério Público do Ceará (MPCE). Os três deverão responder por homicídio, homicídio tentado e organização criminosa.