Réveillon de Fortaleza: evento terá 108 ônibus extras e reforço na segurança

Os fortalezenses que vão aproveitar a festa de réveillon na capital cearenses vão contar cm reforço na segurança e no transporte. O evento contará com 108 ônibus extras e um esquema de trânsito com 192 agentes da Autarquia Municipal de Trânsito e Cidadania (AMC). A segurança será realizada por 513 guardas municipais e 798 policiais civis e militares. O plano operacional do evento foi divulgado pela Prefeitura de Fortaleza na manhã desta sexta-feira (27).