Revistas brasileiras destacam política de Bolsonaro; confira as capas

Isto é

A Rebelião: Órgãos de combate à corrupção reagem à mão pesada de Bolsonaro que, para proteger o filho, deflagrou uma caça às bruxas nas entidades. O presidente quer boicotar a Lava-Jato!

Veja

O Paradoxo Bolsonaro: Pesquisa exclusiva mostra que grande parte da população apoia e confia nele, mas não gosta do seu estilo de governo, com excesso de propostas polêmicas e caneladas verbais

Carta Capital

O SENHOR DO FEUDO. Em defesa do seu clã e das milícias, Bolsonaro ataca e subjulga a PF e o Fisco. Enquanto o Brasil devastado antecipa mais uma crise econômica mundial.