Ritmo de abertura de empresas acelera no Ceará, saldo é de 31,4 mil

Diante da combinação de um cenário de baixa oferta de emprego e de mais facilidade no processo de abertura de empresas, a quantidade de novos negócios criados no Ceará de janeiro a julho de 2019 já representa quase 70% das novas inscrições no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ) realizadas em todo o ano de 2018.

De acordo com dados da Junta Comercial do Ceará (Jucec) solicitados pelo Núcleo de Dados do Sistema Verdes Mares, nos sete primeiros meses deste ano foi contabilizada a criação de 49.793 negócios, enquanto em 2018 foram efetuadas 71.536 aberturas.

O número de aberturas de empresas em 2019 também supera o número de fechamentos. Do início do ano até julho, foram encerradas juridicamente as atividades de 18.357 negócios no Estado, o que representa um saldo de 31.436 novos empreendimentos no Estado nesse período.