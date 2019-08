Roberto conta com Plácido Filho na base de apoio na Câmara Municipal

O prefeito de Fortaleza, Roberto Cláudio (PDT), conta com o vereador Plácido Filho (PSDB) como um dos seus aliados na Câmara Municipal. Plácido está em rota de colisão com o PSDB e contesta conflitos internos que o empurrem para outro rumo partidário.

O vereador Plácido Filho , eleito, em 2016, pelo PSDB, recebeu 5.804 votos, tem um forte namoro com as lideranças municipais do PDT, mas se articula, também, com o Capitão Wagner, pré-candidato do PROS à Prefeitura.

Como as atitudes falam mais do que as palavras, Plácido Filho, ao participar da solenidade de anúncio da reforma do Frotinha de Parangaba, nesse último sábado, ao lado de Roberto Cláudio, mandou mais um recado aos tucanos.

‘’Se os dirigentes do PSDB contam com o Plácido para as eleições de 2020 é porque querem se enganar’’, ironiza um experiente militante político próximo ao prefeito de Fortaleza.

Plácido chegou a falar, nos bastidores da Câmara Municipal, que não está satisfeito com o ninho tucano. Tenta, assim, buscar caminhos mais seguros para a reeleição. Uma das opções, como guarda chuva, é a base de apoio ao prefeito Roberto Cláudio. A outra alternativa é o PROS, como registrou este site, no dia 17 de julho, na matéria ‘’Vereador Plácido abre dissidência e constrói saída do PSDB em direção ao PROS’.