Roberto Pessoa diz a tucanos: é candidato a prefeito em Maracanaú e, em Fortaleza, fica com o Capitão

O deputado federal Roberto Pessoa deixou claro para os dirigentes regionais do PSDB que, em 2020, disputará a Prefeitura de Maracanaú e, em Fortaleza, estará no palanque do Capitão Wagner, que é o nome do PROS à sucessão do prefeito Roberto Cláudio (PDT).

A postura de Pessoa, que gerou mal estar entre lideranças estaduais do PSDB, foi exposta ao senador Tasso Jereissati e reafirmada, nesta semana, em encontro com o pré-candidato Carlos Matos. Tasso chegou a manifestar para o próprio Roberto o desconforto com a manifestação pública. Quanto a Carlos, o tom de lamento e impotência para reverter a decisão do colega de partido.

Ao falar nos bastidores políticos sobre as eleições de 2020, Roberto recorre a matemática para justificar o seu afastamento do projeto eleitoral do PSDB na Capital: nas áreas que fazem limites de Fortaleza com Maracanaú, o Capitão Wagner está muito bem e, por essa razão, o terá como aliado em seu palanque para suceder o atual prefeito Firmo Camurça.

Como contrapartida ao empenho de Wagner para a sua eleição em Maracanaú, Roberto o ajudará na busca de votos em Fortaleza. A troca de apoio deixa o PSDB na saia justa porque não contará na Capital com o apoio do único representante tucano do Ceará na Câmara Federal. O Capitão Wagner sabe que, com a disputa acirrada, qualquer quantidade de votos para pode fazer a diferença na briga para o segundo turno.

MATEMÁTICA DOS VOTOS EM 2018



Fortaleza

Roberto Pessoa (PSDB) 6.828 VOTOS

Capitão Wagner (PROS) 176.221 VOTOS



Maracanaú

Roberto Pessoa (PSDB) 25.565 VOTOS

Capitão Wagner (PROS) 12.393 VOTOS