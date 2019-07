Roda de Conversa no Barroso debate moradia, desemprego e capacitação

Moradia, desemprego e projetos de capacitação para jovens são três dos principais desafios apontados pelos moradores do Barroso, durante a realização da quarta edição do Projeto Roda de Conversa, promovido pelo PSDB nesta sábado (20), na Associação Comunitária Sítio Estrela de Messejana.

Como síntese do problema da moradia, eles apontam a falência do atual modelo de gestão habitacional implementado pelo Município. De acordo com os debatedores, a melhor solução é a construção pelo sistema de mutirão, fortalecendo os laços sociais e com participação direta dos beneficiários dos projetos.

Para os moradores, o modelo de construção de grandes conjuntos habitacionais e a forma de sorteio tem gerado um apartheid social, quebrando laços comunitários e transformando os moradores em vítimas da violência, à medida que os novos residenciais passam, informalmente, para o controle de facções, que decidem quem fica ou sai das unidades.

Para Carlos Matos, as Rodas de Conversa têm sido um instrumento rico de experiências e de informações sobre a realidade dos bairros e das várias cidades existentes na Capital.

“Dá para transformar essas demandas dos bairros em propostas que possam ser incorporadas de forma efetiva na melhoria de vida da população”, afirma o pré-candidato do PSDB à Prefeitura de Fortaleza nas eleições municipais de 2020.

Esta foi a quarta edição do projeto Roda de Conversa, que teve início pelo Conjunto Palmeiras e já passou pela Granja Portugal e Montese. De acordo com Carlos Matos, a Roda de Conversa do PSDB é um espaço de construção.