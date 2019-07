Tasso abre debates sobre sucessão na Capital com pré-candidatos a vereador e prefeiturável Carlos Matos

O senador Tasso Jereissati abriu, no final a tarde e início da noite desta quarta-feira, as portas do seu escritório, em Fortaleza, para receber pré-candidatos a vereador, o pré-candidato à Prefeitura, Carlos Matos, e integrantes do Diretório Estadual do PSDB para avaliar os rumos do partido na corrida das eleições de 2020.

Tasso que, no início deste mês, ao participar do lançamento de um pacote de obras da Prefeitura de Fortaleza ao lado do ex-ministro Ciro Gomes e do prefeito Roberto Cláudio, admitiu a possibilidade de aliança entre PSDB e PDT, quer estimular o surgimento de novas lideranças nos quadros tucanos.

Uma das iniciativas é com as eleições municipais de 2020. No encontro desta quarta, o tucano ouviu com atenção o depoimento de militantes que querem concorrer à Câmara Municipal. O presidente da Executiva Regional do PSDB, ex-senador Luiz Pontes, após assumir o comando da sigla no Ceará, anunciou a realização de reuniões na Grande Fortaleza e Interior do Estado para buscar pré-candidatos às Câmaras de Vereadores e Prefeituras.

A mobilização começou por Fortaleza com a criação da ‘Roda de Conversa’, projeto que reúne, a cada semana, lideranças comunitárias, profissionais liberais, donas de casa e trabalhadores que querem participar ou demonstram interesse pela política.

O ‘Roda de Conversa’ já passou pelo Conjunto Palmeiras, Granja Portugal e Montese. O senador Tasso Jereissati gostou da ideia e, agora, quer, também, ouvir pré-candidatos a vereador e os dirigentes estaduais do PSDB sobre os caminhos a serem construídos em direção às eleições de 2020.

‘’Precisamos estimular a renovação e um passo nesse sentido é começar pelo debate sobre a escolha dos nossos pré-candidatos a vereador. Como estamos no ano que antecede à eleição municipal, o debate por meio do Projeto ‘Roda de Conversa’ tem sido uma surpresa para nós que fazemos o PSDB’’, destaca o ex-senador Luiz Pontes, para, em seguida acrescentar.’’A conversa é em tom de roda, de bate papo, de diálogo olho no olho. Uma boa conversa sempre faz surgir uma boa ideia e, também, nos leva a descoberta de talentos e de pessoas interessadas na política e no exercício da atividade parlamentar’’.

Confira as considerações do Senador Tasso Jereissati sobre a reunião: