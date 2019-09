Rodovia BR-116 terá trecho bloqueado entre Eusébio e Itaitinga, neste domingo (15)

Um trecho da BR-116, entre Eusébio e Itaitinga, na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF), será totalmente bloqueado, na manhã deste domingo (15). A intervenção ocorrerá em virtude da montagem da travessia metálica da passarela de pedestres na comunidade de Jabuti, entre os limites dos municípios. A rodovia será interditada na altura do Km 20, nas duas pistas, no período das 7h às 12h.

O tráfego será direcionado para as vias que contornam o ponto de interdição. A Polícia Rodoviária Federal (PRF) atuará no desvio do tráfego. Conforme o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit), em caso de condições técnicas ou climáticas desfavoráveis, a programação poderá ser alterada.