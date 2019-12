Rodovia em Itapipoca recebe quase R$ 19 milhões de investimento para desafogar o trânsito

Uma das prioridades do Governo do Ceará é dotar o estado da infraestrutura necessária para o desenvolvimento econômico e melhoria da qualidade de vida da população cearense. Em Itapipoca, município localizado a 135 quilômetros de Fortaleza, está em andamento a obra de duplicação e ampliação da CE 354, que está sendo chamada de Avenida do Contorno, pois irá desviar o trânsito que hoje passa por dentro da cidade para a via às margens. O investimento na intervenção é de R$ 18.766.052,59, com recursos do Tesouro do Estado e do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID).

O trecho, de 9,05 quilômetros, está recebendo serviços de pavimentação, movimentação de terra, revestimento asfáltico, obras d’arte correntes, drenagem, sinalização (horizontal e vertical) e proteção ambiental. O assessor especial de Relações Institucionais da Casa Civil, Nelson Martins, visitou a obra e destacou que a estrada vai gerar benefícios por décadas para o município e aqueles que precisam transitar pela região.

É uma estrada que vai ser duplicada, com quase R$ 19 milhões de investimento. Isso vai dar uma melhoria na estrutura urbana de Itapipoca grande. Vai servir para daqui a 30, 40, 50 anos. As pessoas que vêm aqui pela BR 220, que passam pelo Tururu para passar por Itapipoca, já vão poder entrar pela direita bem antes através do contorno e já vão sair lá do outro lado na estrada que vai para Amontada. Fiquei admirado, pois a obra está muto adiantada, pontuou Nelson.

Para o prefeito de Itapipoca, João Barroso, a forma como a estrada está sendo construída vai permitir no futuro, de acordo com a demanda, implementar outros modais de transporte à rodovia. “Essa Avenida do Contorno é de uma grande importância para o nosso município e toda a região Norte. Os veículos pesados passam hoje por dentro da cidade e com essa obra vai desafogar bastante o trânsito, facilitando a trafegabilidade. No futuro, quando a cidade chegar até aqui e precisar de BRT’s, ciclovias, a gente já vai ter espaço para que essa obra fique atualizada sempre”, reforçou.

Ligando o Ceará de ponta a ponta

O Ceará possui quase 12 mil quilômetros de rodovias administradas pelo Estado, dos quais 8,1 mil km são pavimentadas e quase 3,8 mil ainda não. Desde 2015 que o Governo do Ceará vem investindo na melhoria e duplicação de parte delas. Até novembro deste ano, o Estado já investiu aproximadamente R$ 1,89 bilhão em obras de duplicação, pavimentação e restauração, que contemplaram 2.253,59 quilômetros em todas as regiões cearenses. Outros 593,72 km estão com obras em andamento, com investimento de R$ 700 milhões. Há ainda 433,18 km previstos, com valor orçado em R$ 417 milhões.

Além disso, está em andamento o Pacote de Recuperação de rodovias que sofreram avarias na última quadra chuvosa, com investimento de R$ 220 milhões para cerca de 1.731,9 km. Ao todo, serão recuperados 59 trechos, incluindo 29 segmentos de acesso a rodovias federais. Os serviços incluem pavimentação, revestimento asfáltico e sinalização.