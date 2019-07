Rodrigo Maia afirma que a Câmara deve concluir votação da reforma da Previdência nesta sexta-feira

Em relação a possibilidade da votação ficar para a semana que vem, Maia disse ser “otimista” diante do resultado do placar do texto-base, de 379 votos a favor e 131 contrários. Já sobre um destaque que abranda as regras de aposentadoria de professores, Maia minimizou o impacto que eventual mudança no texto poderá ter na economia prevista pelo governo com a reforma da Previdência.