Rodrigo Maia espera concluir votação sobre Previdência nesta semana

O presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, afirmou que está confiante na aprovação do segundo turno da reforma da Previdência ainda nesta semana, com um placar próximo à votação no primeiro turno (379 votos a favor). A expectativa, segundo o presidente, é terminar a votação do texto até a noite de quarta-feira (7), para encaminhar na quinta a proposta para o Senado apreciar.

Maia informou que o Plenário deve votar ainda hoje um requerimento de quebra de interstício (intervalo) e outro requerimento para organizar a ordem de apreciação dos destaques. Ele disse ainda que espera começar a votação com um quórum de aproximadamente 500 deputados no Plenário.

Eu senti que os deputados foram bem recebidos nas suas bases, mostrando que a sociedade tem abandonado o discurso fácil de que o Estado pode tudo e caminhando para um discurso mais racional no qual a reforma das despesas públicas interessa a todos, destacou Maia.

(*) Com informações do Portal da Câmara dos Deputados