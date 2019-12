Roseno acusa Camilo de impor reforma previdenciária para evitar, em 2020, desgaste a aliados políticos

O deputado estadual Renato Roseno (PSOL) criticou, nesta quarta-feira (11), em pronunciamento na Assembleia Legislativa, o projeto do Governo do Estado com mudanças nas normas que disciplinam a concessão de aposentadorias e pensões dos servidores estaduais.

Roseno afirmou que a reforma proposta pelo Governador Camilo Santana (PT) vai desidratar a pensão por morte que é recebida por viúvas e condenou a imposição das mudanças antes do Congresso Nacional avançar com a PEC Paralela que define regras para servidores estaduais e municipais se aposentarem,

Segundo Renato Roseno, não se justifica a pressa do Poder Executivo em querer fazer adaptação ao texto da Constituição do Estado com base em uma norma do Governo Federal que estabelece o prazo de seis meses para estados fazerem adaptação do texto constitucional na área previdenciária.

O líder do PSOL definiu como covarde o argumento do Governo do Estado para realizar, de forma açodada a reforma nas regras das aposentadorias e pensões dos servidores estaduais. Roseno deixou um recado para aos integrantes da base de apoio ao Governo Estadual: vocês serão cobrados, em seis meses, pelas mudanças nos critérios da previdência que prejudicam servidores estaduais ativos e inativos. Nenhum aliado do Palácio da Abolição se contrapôs ao pronunciamento de Renato Roseno.

Confira na integra vídeos do Deputado Estadual Renato Roseno na manhã desta quarta-feira (11), na Assembleia Legislativa: