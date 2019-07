Roubos a cargas diminuem 64% em todo Ceará durante o primeiro semestre de 2019

O Ceará teve uma redução de 64% no número de roubos de carga no primeiro semestre do ano, de acordo com a Secretaria de Segurança Pública. Os dados são da Gerência de Estatística e Geoprocessamento (Geesp) da Superintendência de Pesquisa e Estratégia de Segurança Pública do Estado do Ceará (Supesp), órgão vinculado à secretaria, e foram divulgados nessa sexta-feira (25).

Durante os primeiros seis meses de 2018 ocorreram 147 roubos de cargas em território cearense. No mesmo período deste ano, esse número caiu para 53 casos. Os meses de março e junho foram os que apresentaram maior redução, 81% e 77%, respectivamente. Roubos de carga estão inseridos nos Crimes Violentos Contra o Patrimônio (CVP), que, de acordo com a secretaria, chegam ao 25° mês de queda no estado. Com relação aos Crimes Violentos contra o Patrimônio 1 (CVP 1), que abrange roubos a pessoa, de documentos e outros, a redução foi de 22,9%, no período de janeiro a junho deste ano. Já o CVP 2, que abrange roubo de carga, roubo com restrição de liberdade da vítima, a residência, de veículos e contra instituições financeiras, a redução nos seis primeiros meses de 2019 foi de 47,4%. Sendo 5.816 ocorrências no ano passado, contra 3.057, no mesmo período de 2019. No total, são 2.759 crimes a menos, informou a secretaria.