Roubos de cargas no Ceará caem 78% no mês de agosto, diz Secretaria da Segurança Pública

O trabalho desenvolvido pela Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social do Estado do Ceará (SSPDS/CE) e seus órgãos vinculados possibilitou, por mais um mês, a diminuição no registro de roubos de carga. A redução foi uma das mais expressivas do ano, com 78% menos crimes desse tipo, durante o mês de agosto deste ano. No mesmo período do ano passado, foram 23 roubos. Neste ano, esse número caiu para cinco. Assim como os roubos de carro, que alcançou o melhor resultado desde 2009, os roubos de cargas estão inseridos nos Crimes Violento Contra o Patrimônio (CVP), que chega ao seu 27° mês de redução em todo o território cearense.

Todos os outros meses do ano registraram números positivos, sempre comparando com o mesmo mês do ano anterior. Julho foi de 19 para nove casos, com redução de 53%. Em junho, terceiro mês com maior redução neste ano até o momento, a queda foi de 77%, indo de 26 crimes para seis. Já em maio, a redução foi de 60%, passando de 30 casos para 12, no mesmo período de 2019. Em abril, o índice criminal foi de 20, em 2018, para 11, o que corresponde à redução de 45%. De todos os meses deste ano, março foi o período com a maior queda, indo de 26 casos para cinco, o que equivale a uma redução de 81%. Já fevereiro, registrou 52% a menos nos crimes, indo de 21 para 10 casos. Por último, janeiro registrou nove crimes, com uma queda de 63%, quando comparado ao primeiro mês do ano passado, quando ocorreram 24 roubos.

“É um crime que gera prejuízos bilionários em todo o país. Isso reflete no preço de mercadorias para os consumidores. O Ceará está na contramão do que a gente vê em muitas regiões do país, que é esse indicador aumentando. As rodovias hoje estão muito bem monitoradas, com câmeras interligadas com inteligência artificial, no caso do Spia (Sistema Policial Indicativo de Abordagem). Além disso, com um modelo de resposta rápida, que a Secretaria e suas polícias têm a capacidade, tanto de chegar com a Polícia Militar na carga roubada, como de realizar investigações eficazes pela Polícia Civil, especialmente por meio da DRFVC (Delegacia de Roubos e Furtos de Veículos e Cargas)”, destaca o secretário da SSPDS, André Costa.

*com informações do Governo do Estado do Ceará.