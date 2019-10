Resultados da segurança pública: roubos de veículos caem 47% em todo o Ceará

Os roubos de veículo no Estado do Ceará registraram uma redução de 47%, entre janeiro e setembro deste ano, se comparado ao mesmo período do ano passado. Em 2018, 7.074 veículos foram alvos de ações criminosas, enquanto neste ano, esse número caiu para 3.783 casos. Os dados são da Gerência de Estatística e Geoprocessamento (Geesp) da Superintendência de Pesquisa e Estratégia de Segurança Pública (Supesp), órgão vinculado à Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS). Se for considerado apenas o mês de setembro, houve diminuição de 49%: foram 356 veículos foram roubados no Estado, enquanto no mesmo período de 2018, aconteceram 699 crimes desse tipo.

Para o secretário André Costa, os progressos nas estatísticas criminais servem como um termômetro para avaliar as estratégias traçadas pelas forças de segurança.

Nós percebemos, pelos números, que o Ceará está no caminho certo. Falando dos roubos em geral, os Crimes Violentos Contra o Patrimônio, vêm com uma redução de 20% no acumulado do ano, em todas as regiões do Estado. Quero destacar, por exemplo, um número que é muito preciso, que são os roubos de veículos. Isso porque todas as pessoas, que têm o seu veículo roubado, registram na Polícia Civil. E pela primeira vez, nesse mês de setembro, o Ceará conseguiu fechar um mês em um patamar abaixo dos 400 roubos. Para se ter uma ideia, em 2017, tínhamos meses com quase 1.200 veículos roubados. Então, estamos com vários indicadores positivos, mas sabemos que precisamos avançar mais, disse.

Os demais meses também registraram queda nos números. Agosto, por exemplo, caiu de 637 para 417, correspondendo à redução de 35%. Em julho, a redução foi de 42%, caindo de 696 para 401 roubos de veículos. Em junho, a diminuição foi de 41%, indo de 768 para 454. Em maio, foram 50% a menos, passando de 860 para 429. Em seguida, vem o mês de abril, que passou de 816 casos para 442, o que corresponde a uma redução de 46%. A retração aconteceu também em março, quando os 913 roubos de carros em 2018 caíram para 472 neste ano, correspondendo a uma redução de 48%. Em fevereiro, a queda foi de 49%, indo de 794 para 405. Por último, janeiro, que registrou a maior queda percentual em um mês, com 54% de diminuição, saindo de 891 para 407 casos.

Crimes Violentos contra o Patrimônio

Os Crimes Violentos contra o Patrimônio (CVP) chegaram ao 28° mês de redução consecutiva no Estado. No acumulado de janeiro a setembro de 2019, a redução CVP 1, que abrange roubos a pessoa, de documentos e outros, é de 19,8%. Foram 40.950 ocorrências desse tipo registradas, em 2018, contra 32.825, em 2019. No total, são 8.125 roubos a menos do que no ano passado.

A maior queda percentual foi no Interior Norte. Em seguida, vem o Interior Sul e depois, vem a Região Metropolitana. Por último, vem Fortaleza com redução de 16,3%.