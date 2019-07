Roubos de veículos caem 48% no Ceará no primeiro semestre do ano

Com a avaliação do balanço das estatísticas criminais em todo o Estado houve uma queda no número de roubos de veículos, que durante o primeiro semestre de 2019, reduziu 48% em comparação ao mesmo período do ano passado, segundo dados compilados pela Gerência de Estatística e Geoprocessamento (Geesp) da Superintendência de Pesquisa e Estratégia de Segurança Pública (Supesp), vinculada à Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS).

De janeiro a junho de 2018, 5.042 veículos foram roubados. O número caiu para 2.609 em 2019.

“Nós nos concentramos em montar uma modelagem de pronta resposta, que o infrator até pode conseguir cometer o crime, mas nós damos a resposta entre cinco e sete minutos, por meio do uso da tecnologia e do cerco inteligente. E para explicar isso, nós partimos um pouco da Teoria Econômica do Crime de Gary Becker, ou seja, o veículo funciona como um catalisador da cadeia delitiva, um meio para outras condutas criminosas. Anteriormente, ele roubava um carro e o utilizava para cometer roubos, por exemplo. Agora, nós conseguimos quebrar essa mobilidade. Além disso, a gente notou as evoluções nos modelos de policiamento e também dos operadores da Ciops, que é um dos principais pontos. Não adianta você ter a tecnologia e a estratégia se a parte que executa os processos não for aprimorada. O tomador de decisão é o quem está mais próximo a base, e esse tomador é quem guia o policiamento e os cercos”, destaca o superintendente da Supesp, Aloísio Lira.

Crime Violento Contra o Patrimônio

No acumulado de janeiro a junho de 2019, a redução CVP 1, que abrange roubos a pessoa, de documentos e outros, é de 22,9%. Foram 28.080 ocorrências desse tipo registradas, em 2018, contra 21.643, em 2019. No total, são 6.437 roubos a menos do que no ano passado.

No CVP 2, que abrange roubo de carga, com restrição de liberdade da vítima, a residência, de veículos e contra instituições financeiras, a redução foi ainda maior em 2019. Os seis primeiros meses contabilizaram uma queda de 47,4%, com 5.816 ocorrências no ano passado, contra 3.057, no mesmo período de 2019. No total, são 2.759 crimes a menos.

A maior redução percentual, no primeiro semestre de 2019, foi em Fortaleza, com 51,8%: 3.082 (2018) e 1.487 (2019). Em seguida, vem a Região Metropolitana da Capital, com 49,3% de queda: 1.510 (2018) e 766 (2019). Depois vem o Interior Sul, com 36,1% de diminuição: 523 (2018) e 334 (2019). Por último, o Interior Norte, com retração de 33%: 701 (2018) e 470 (2019). Só em junho, foram 367 ocorrências a menos no Ceará, se comparado com o mesmo período do ano passado. Isso corresponde à queda de 41,5% nos crimes, passando de 885 para 518.