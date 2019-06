Roubos de veículos caem quase 50% no Ceará em cinco meses

Durante os cinco primeiros meses de 2019, a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social do Estado do Ceará (SSPDS) contabilizou uma queda de quase 50% nos roubos de veículos no estado. Em 2018, foram 4.274 veículos roubados, enquanto em 2019, esse índice caiu para 2.155.

Considerando apenas o mês de maio, a redução percentual nos roubos de veículo registrou queda de 50,1%, saindo de 860 roubos em 2018 para 429 em 2019. Esse foi o quinto mês seguido que apresentou queda nos crimes contra veículos automotores. Em abril, a redução foi de 46%, em março a queda foi de 48%, fevereiro reduziu 49% e janeiro registrou queda de 54%.

Para o secretário de segurança do estado, André Costa, a redução nos crimes ocorre há dois anos e é resultado das iniciativas do Governo do Estado, que investiu fortemente em tecnologias e equipamentos policiais para todos os 184 municípios cearenses.

O gestor destaca também a ampliação de pequenas Coordenadorias Integradas de Operações de Segurança, o Ciops, para outras cidades no interior, o que permite a realização de cercos inteligentes nesses municípios. Além das Ciops em Fortaleza, Sobral e Juazeiro do Norte, mais de 40 cidades receberam apoio de equipes policiais e mais viaturas .