Roubos de veículos reduzem 45% no balanço de 2019

Assim como os indicadores dos Crimes Violentos Letais Intencionais (CVLI), que fecharam 2019 com o melhor índice da década, os Crimes Violentos Contra o Patrimônio (CVP), que englobam os roubos em geral, também encerraram o último ano com estatísticas positivas. Em dezembro, por exemplo, o CVP chegou ao seu 31° mês de queda. Um dos seus recortes é o roubo de veículo, que reduziu em 45% se comparado a 2018, indo de 9.319 carros e motos roubadas para 5.128. Os dados foram compilados pela Gerência de Estatística e Geoprocessamento (Geesp) da Superintendência de Pesquisa e Estratégia de Segurança Pública (Supesp), vinculada à Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS).

Essa foi a melhor redução nos roubos de veículos em sete anos. Até então, o melhor balanço havia sido registrado em 2012, quando ocorreram 6.359 crimes dessa natureza. Ainda de acordo com os indicadores criminais, todos os 12 meses de 2019 apresentaram retração se comparado ao ano anterior.

Só em dezembro, a diminuição foi de 35%, indo de 662 crimes para 432. Em novembro, a retração no roubo de veículos foi de 39%, indo de 728, no mesmo mês do ano passado, para 444, em 2019. Em outubro, a redução foi de 45%, caindo de 855 para 469 registros. Já em setembro, os números caíram de 699 para 356, com 49% de redução. Agosto, por exemplo, diminuiu de 637 para 417, correspondendo à redução de 35%. Em julho, a redução foi de 42%, caindo de 696 para 401 roubos de veículos. Em junho, a diminuição foi de 41%, passando de 768 para 454.

Em maio, foram 50% a menos roubos de veículo, passando de 860, no quinto mês de 2018, para 429, no mesmo período deste ano. Em seguida, vem o mês de abril, que passou de 816 casos para 442, o que corresponde a uma redução de 46%. A retração aconteceu também em março, quando os 913 roubos de carros em 2018 caíram para 472 neste ano, correspondendo a uma redução de 48%. Em fevereiro, a queda foi de 49%, indo de 794 para 405. Por último, janeiro, mês que registrou a maior queda percentual no ano, com 54% de diminuição, saindo de 891 para 407 casos.

O secretário da SSPDS atribui os bons resultados ao trabalho feito pelo Governo do Ceará.

“O grande maestro, que está à frente disso tudo é o governador Camilo Santana, que não tem medido esforços para investir, dando todas as condições para os nossos policiais atuarem, nas ruas, munidos de todos os recursos. A atuação enérgica culminou na melhoriada vida do cidadão cearense. Estamos começando 2020 com grandes desafios, para conseguirmos reduzir ainda mais os índices. Realizando novos concursos, melhorias salariais para motivar os nossos profissionais, além de todos nossos investimentos gerais em segurança pública para nossa sociedade”, destacou.

Recuperação de veículos

Durante todo o ano, a Secretaria da Segurança Pública divulgou ações que culminaram na recuperação de veículos em até três minutos. A soma da tecnologia por meio do Sistema Policial Indicativo de Abordagem (Spia), com o videomonitoramento da Coordenadoria Integrada de Operações de Segurança (Ciops) e o motopatrulhamento da Polícia Militar concretizaram a política de combate à mobilidade do crime. Ou seja, se a Segurança possui um controle maior dos veículos, os agentes poderão evitar, por exemplo, que carros e motocicletas roubadas ou furtadas sejam utilizados em novas ações criminosas. Além do impacto na redução de roubos, a recuperação também fechou com números positivos.

Em 2019, o índice de recuperação corresponde a 73% se comparada ao número de carros e motocicletas roubados/furtados. De 9.730 veículos subtraídos em ações criminosas, no ano passado, 7.120 foram recuperados pelas forças de segurança. Lembrando que o índice é o resultado da quantidade de veículos recuperados nos 12 meses de 2019 pela soma de veículos roubados e furtados no ano.

Crimes Violentos Contra o Patrimônio

Os Crimes Violentos contra o Patrimônio (CVP) chegaram ao 31° mês de redução consecutiva no Estado. No acumulado de janeiro a dezembro de 2019, a redução CVP 1, que abrange roubos a pessoa, de documentos e outros, é de 18,8%. Foram 53.759 ocorrências desse tipo registradas, em 2018, contra 43.656, em 2019. No total, são 10.103 roubos a menos do que no ano passado.

Ainda no acumulado do ano, todas as regiões do Ceará registraram resultados positivos. A maior queda percentual foi no Interior Norte, com menos 30,5% casos, indo de 4.778 para 3.322. Em seguida, vem o Interior Sul, com queda de 27,4%, indo 4.221 para 3.063.

Depois, vem a Região Metropolitana de Fortaleza, com 24,8% de redução, diminuindo de 9.284 para 6.977. Por último, vem Fortaleza com redução de 14,6%, passando de 35.476, nos 12 meses de 2018, para 30.294, no mesmo período do ano passado. Só em dezembro último, o Estado reduziu em 4,5% o CVP 1, com 163 ocorrências a menos se comparado ao ano passado. Foram 3.617 ocorrências, no 12° mês do ano passado, contra 3.454, no mesmo período de 2019.

No CVP 2, que abrange roubo de carga, com restrição de liberdade da vítima, roubo a residência, de veículos e contra instituições financeiras, a redução foi ainda maior em 2019. Os 12 meses contabilizaram uma queda de 44,9%, com 10.754 ocorrências em 2018, contra 5.923, no mesmo período de 2019. No total, são 4.831 crimes a menos.

A maior redução percentual, no acumulado dos 12 meses de 2019, foi na Região Metropolitana, com redução de 46,5%: 2.736 (2018) e 1.463 (2019). Em seguida, vem Fortaleza, com 45,4% de queda: 5.642 (2018) e 3.078 (2019). Depois vem o Interior Norte, com 43,8% de diminuição: 1.453 (2018) e 816 (2019). Por último, o Interior Sul, com retração de 38,7%: 923 (2018) e 566 (2019). Só em dezembro, foram 258 ocorrências a menos no Ceará, se comparado com o mesmo período do ano passado. Isso corresponde à queda de 34,5% nos crimes, passando de 748 para 490.

(*)com informação do Governo do Estado do Ceará